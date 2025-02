Tributaristi, la Camera degli Avvocati denuncia irregolarità nell'attività di riscossione del concessionario della Regione Campania

Leggi su Ildenaro.it

Ladi Napoli – CAT ha riscontrato gravidideldei tributi, e cioè il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Municipia spa e Abaco spa.È stata introdotta, infatti, una procedura illegittima per la richiesta di dilazione di pagamento dei tributi, formalizzata in apposito modulo. Viene imposto al contribuente di riconoscersi debitore dell’importo per il quale richiede la rateizzazione e di rinunciare formalmente all’impugnativa dell’atto o alla prosecuzionelite pendente. Una pratica che di fatto nega il diritto di pagare in via dilazionata ai cittadini bisognosi e che, approfittando proprio del loro stato di bisogno, “costringe” il contribuente alla rinuncia al diritto di difesa.