Ilgiorno.it - Triangolo Lariano zona di furti in abitazione e spaccio di droga: ecco i comuni a rischio

Canzo –indi. Sono queste le criticità che interessano ladele che sono state prese in esame dal Consiglio per la Sicurezza che si è incontrato venerdì mattina a Canzo. Quest’area, dal punto di vista della criminalità diffusa e predatoria, spiega la prefettura, “è maggiormente interessata dal fenomeno criminale deiin, commessi da soggetti provenienti da altre province e delle truffe in danno di persone anziane, perpetrate dai cosiddetti trasfertisti del crimine”. Per fronteggiare queste problematiche è stata decisa la prosecuzione di servizi congiunti con adeguati numeri di uomini e mezzi, anche per garantire una maggiore visibilità della presenza delle forze dell’ordine a fini deterrenti. “È stato inoltre esaminato il fenomeno dellodi sostanze stupefacenti – prosegue la Prefettura – che risulta più attivo nelle numerose zone boschive di Alserio, Albese con Cassano e quelle poste al confine tra Erba e Albavilla, meta di spacciatori nordafricani e tossicodipendenti che vi accedono per acquistare lo stupefacente”.