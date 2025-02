Iltempo.it - Trema tutto alle Isole Eolie: la pesante scossa di terremoto avvertita a grande distanza

Unadidi magnitudo compresa tra 4.8 e 5.3 è stata registrata nella zona di Messina16.19. La, avvenuta16.19, è statadistintamente anche in altre province della Sicilia e fino a Palermo città. La magnitudo stimata al momento, ha fatto sapere l'Ingv, è compresa tra 4.8 e 5.3. L'epicentro della fortedinel messinese è stato localizzato dalla sala operativa dell'Osservatorio Etneo dell'Ingv tra ledi Alicudi e Filicudi. L'evento - avvertito in gran parte della Sicilia, da Palermo a Catania, ma anche a Reggio Calabria - è stato localizzato dalla Sala Operativa Ingv di Catania a una profondità di 17 km. Al momento «non si registrano danni» a Palermo per iladiche si è registrataore 16.19. È quanto dicono i Vigili del fuco all'Adnkronos.