Trekking fotografico sul crinale innevato del Corno alle Scale

Unnel panoramadel. L’iniziativa, in programma per domenica, è organizzata dal Cai di Porretta Terme. Ad accompagnare i partecipanti lungo la vdel Baggioledo, alla ricerca delle migliori inquadrature, sarà il fotografo ed escursionista Giorgio Barbato. Il percorso si snoderà lungo il sentiero CAI 329A, passando per la capanna Sasseto. Da lì, seguendo il00, si proseguirà fino al lago Scaffaiolo. La lunghezza del percorso è di 6,3 Km per un dislivello di 360 metri, difficoltà E. Il ritrovo è previsto per le ore 9 alla biglietteria degli impianti sciistici. Sono richiesti abbigliamento tecnico e attrezzatura da neve. Pranzo al sacco. L’evento è gratuito per i soci Cai e limitato alla copertura assicurativa per i non soci. Info 3200250463.