Spazionapoli.it - “Trasferta vietata ai tifosi”: per il prossimo match del Napoli non ci saranno, è ufficiale

Leggi su Spazionapoli.it

Ancora trasferte vietate: è arrivata la disposizioneproprio in queste ore è riguarda iltrae Udinese. Quello delle trasferte vietate è un tema che sta diventando sempre più caldo. Le Prefetture sempre più spesso stanno disponendo dei divieti anche molto stringenti nei confronti di alcuni, il tutto per evitare che questi frange di tifoserie diverse possano entrare in contatto e creare problemi.Per idelè stato già preso questo provvedimento in diverse occasioni, accendendo anche il dibattito pubblico su quanto sia effettivamente funzionale una misura di questo tipo, soprattutto in relazione all’importanza che ihanno all’interno del sistema calcio.-Udinese,per iresidenti in Friuli: le ultimeIn vista deltrae Udinese sono state disposte delle restrizioni alla vendita dei biglietti per motivi di sicurezza pubblica.