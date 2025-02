Anteprima24.it - Trasferimento e detenzione d’arma senza notifica: denunciato un uomo di Telese Terme

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito dei controlli ai detentori di armi, intensificati in quest’ultimo periodo, la Polizia di Stato haunresidente in.Il soggetto, trasferitosi a(BN) da un centro della Provincia di Napoli, ove risultava essere detentore di un’arma, ometteva di dare comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza del Comune ove prima risiedeva del trasporto di un’arma sul territorio dello Stato e successivamente non ripeteva la denuncia didell’arma all’Autorità di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è attualmente residente.La normativa vigente in materia diarmi, infatti, prevede che la denuncia didebba essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia.