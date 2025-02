Ilgiorno.it - Trapianti di organi dai maiali agli esseri umani: il progetto rivoluzionario presentato in Lombardia

Un ambiziosodi ricerca per lo studio deglidi maiale geneticamente modificati a fini di trapianto umano è statoalla Regioneda Cesare Galli, fondatore del laboratorio Avantea di Cremona e pioniere della ricerca sugli xeno. L'iniziativa, sviluppata in collaborazione con l'Istituto farmacologico Mario Negri e l'azienda ospedaliera di Padova, punta a comprendere la fisiologia deglimodificati e a identificare possibili indicatori di rigetto. La sperimentazione Il lavoro di Galli si concentra in particolare su una linea diin grado di crescere fino a dimensioni adatte per il trapianto renale e su una linea dini (minipig) destinata alla ricerca sul cuore. Le modifiche genetiche apportate sono simili a quelle in corso di sperimentazione negli Stati Uniti, dove l'uso didi suino per ista facendo passi da gigante.