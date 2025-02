Ferraratoday.it - Transizione digitale, al Comune due bandi per l'innovazione tecnologica

Leggi su Ferraratoday.it

Un altro passo in avanti verso la. Ildi Bondeno si è infatti aggiudicato dueinterministeriali del valore complessivo di 17mila euro per l’implementazionenel servizio di Sportello unico delle attività produttive (Suap) e dell’edilizia (Sue) e per.