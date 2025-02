Dayitalianews.com - Tragico schianto a Ceglie Messapica: 21enne muore schiantandosi con la moto contro una palma

Tragedia nel centro di, in provincia di Brindisi, dove unha perso illlo dellamentre stava percorrendo la zona 167,una. L’impatto è stato violentissimo e purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare.La ricostruzione delloLo ssi è verificato giovedì 6 febbraio verso le 20:00 lungo via Galileo Galilei, una zona solitamente molto trafficata. Il ragazzo, per motivi da accertare, è uscito fuori dalla carreggiata con la suaunaa bordo strada. I passanti che hanno assistito a quella drammatica scena hanno subito chiamato i soccorsi dell’1-1-8, che sono intervenuti tempestivamente e hanno cercato in tutti i modi di rianimare il ragazzo, ma per lui non c’è stato nulla da fare poiché le ferite erano troppo gravi.