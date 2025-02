Dayitalianews.com - Tragedia sul lavoro: operaio cade nella vasca del depuratore e muore

Si allunga tragicamente la lista dei morti sul: l’ultimosi è consumata neldi Ferrandina, in provincia di Matera, gestito da Acquedotto Lucano, dove un51enne è morto mentre stava svolgendo un intervento di depurazione.La ricostruzione dellaIl corpo del 51enne, che lavorava per una ditta esterna, è stato ritrovato all’interno di unadelcon diverse ferite. Al momento l’ipotesi più accreditata è che l’sia stato colto da un malore, finendo quindidel. Dopo l’allarme sul luogo dellasi sono precipitati i soccorritori dell’1-1-8, che però non hanno potuto fare niente per salvare l’uomo già deceduto, e i carabinieri della compagnia di Pisticci. Il pm della Procura di Matera ha disposto un esame autoptico sul corpo dell’uomo, per avere maggiori indizi sul suo decesso e per risalire alle cause.