Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-02-2025 ore 20:30

Luceverdeveri trovati dalla redazione non molto ilin queste ore sulla principale rete viaria della capitale lavori di notte sulla tangenziale fino al 24 febbraio tra le 22 e le 7 transito su carreggiata ridotta tra la 24Teramo e Largo Settimio Passamonti in direzione di San Giovanni attenzione alla segnaletica il via da oggi all' esquilino le celebrazioni legate al capodanno cinese con una serie di iniziative previste nell'area di Piazza Vittorio non si escludono quindi ripercussioni per ilin tutta l'area circostante e questo fine settimana il Giubileo delle Forze Armate che inizierà domani con il pellegrinaggio alla porta santa di San Pietro è un concerto a Piazza del Popolo e poi domenica la messa a piazza San Pietro già da oggi in vigore divieti di sosta nell'area del Tridente domani pomeriggio modifiche alla viabilità e chiusure nelle strade intorno a Piazza del Popolo è sempre domani torna il 6 Nazioni di rugby appuntamento alle 15 c'è lo stadio Olimpico con Italia Galles previsti consueti provvedimenti relativi alla sicurezza della viabilità nell'area del Foro Italico prima e dopo la gara inevitabili ripercussioni al Flaminio al della Vittoria e sul lungotevere sulla tangenziale ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito