Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-02-2025 ore 19:30

Luceverdeveri trovati dalla redazione poco ilsulla principale rete viaria della capitale restano rallentamenti e code sulla tangenziale Tra viale di Tor di Quinto via dei Campi Sportivi lezioni di San Giovanni Restiamo sulla tangenziale lavori di notte fino al 24 febbraio tra le 22 e le 6 transito su carreggiata ridotta tra la 24Teramo Largo Settimio Passamonti direzione di San Giovanni attenzione alla segnaletica al via da oggi è l'esquilino le celebrazioni legate al capodanno cinese con una serie di iniziative previste nell'area di Piazza Vittorio non si escludono quindi ripercussioni per ilin tutta l'area circostante e questo fine settimana il Giubileo delle Forze Armate che inizierà domani con il pellegrinaggio la porta santa di San Pietro è un concerto a Piazza del Popolo e poi domenica la messa piazza San Pietro già da oggi in vigore divieti di sosta nell'area del Tridente domani pomeriggio modifiche alla viabilità e chiusure nelle strade intorno a Piazza del Popolo Ma per il di queste di altre notizie potete consultare il sito