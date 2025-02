Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-02-2025 ore 18:30

Luceverdeveri trovati dalla redazioneintenso sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Nomentana e via Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra via Ardea e Lanina incidente su via Ardeatina rallentamenti e code in prossimità di via del centro del Bivio nelle due direzionie code sulla tangenziale Tra viale di Tor di Quinto via dei Campi Sportivi in stazione di San Giovanni e proseguendo rallentamenti e code anche tra via Tiburtina e il bivio per la 24Teramo prestiamo sulla tangenziale lavori di notte fino al 24 febbraio tra le 22 e le 7 transito su carreggiata è ridotta tra la 24Teramo è Largo Settimio Passamonti e in direzione di San Giovanni attenzione alla segnaletica Elvira da oggi all' esquilino le celebrazioni del capodanno cinese con una serie di iniziative previste nell'area di Piazza Vittorio non si escludono quindi ripercussioni per ilin tutta l'area circostante ma per i dettagli di queste di altre notizie consultare il sito