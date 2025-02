Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-02-2025 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Radiomobilità prima il Giubileo delle Forze Armate poi gli artisti e i diaconi sono alcuni degli appuntamenti in programma per il mese di febbraio nel calendario dei grandi eventi dell'anno santo in questo fine settimana è in programma Giubileo delle Forze Armate che inizierà con il pellegrinaggio alla porta santa di San Pietro dalle 8 alle 17 nel pomeriggio dalle 15 alle 17 si svolgerà un concerto in piazza del Popolo e poi domenica sarà la volta de la messa piazza San Pietro presieduta da papa Francesco già da oggi sono in vigore sul versante della viabilità e divieti di sosta nell'area del Tridente domani pomeriggio chiusura alnelle strade intorno a Piazza del Popolo a partire da via Ripetta via del Babuino e via Ferdinando di Savoia https://storage.