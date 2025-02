Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-02-2025 ore 11:30

Luceverdedai trovati dalla redazione code sulla via Salaria provincia di dente avvenuto all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione della tangenziale est rallentamenti per incidente in Viale San Giovanni Bosco all'altezza di via Calpurnio Fiamma al via da oggi all' esquilino le celebrazioni legate al capodanno cinese con una serie di iniziative previste nell'area di Piazza Vittorio non si scusano ripercussioni aldi zona per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Tiziana al pane tutto Grazie per l'attenzione un servizio della c e della polizia locale diCapitale https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/luce-verde//02/07/fileb0b68062-d84d-4702-8733-f49b7a1a5ae0PmCADtRuPor2buUTbTg.flac