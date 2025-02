Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-02-2025 ore 07:30

LuceverdeBuongiorno dalla redazione vento Vale questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilitàsolamente indicato ha sostenuto il terrore progressivo momento sulla riviera cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino all'uscita per la via Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti perintenso sempre a partire dall'uscita Trionfale Ottavia fino all' Aurelia stessa situazione nel settore opposta anche qui rallentamenti con possibili code non è uscita Prenestina fino allo svincolo di Casal Monastero Centrale del Latte veramente mente quello sul tratto Urbano dellaL'Aquila da torcere la tangenziale est in tangenziale incolonnamenti a tratti dall'uscita Pietralata Monti Tiburtini fino allo svincolo Campi Sportivi in direzione quindi dello Stadio Olimpico ci sono cose anche verso San Giovanni dall'uscita Porta Maggiore viale Castrense nel frattempo la polizia locale Ci segnala un incidente in Piazza Galeria all'intersezione con via Latina possibili disagi anche lungo via Cilicia altro incidente sulla Flaminia via Valdagno ci troviamo poco dopo il bivio per la Cassia in uscita dal centro nel quadrante Sud Ci sono code a tratti sulla Pontina da Pomezia a Tor de' Cenci sull'Ardeatina a partire dal Divino Amore sono a via di Vigna Murata e sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle a via da oggi all' esquilino le celebrazioni legate alla capodanno cinese con una serie di iniziative previste nell'area di Piazza Vittorio non si escludono ripercussioni nella maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito