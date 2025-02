Romadailynews.it - Traffico Lazio del 07-02-2025 ore 17:30

Luceverdeben trovati all'ascolto Buon pomeriggio code sul raccordo anulare di Roma tra le uscite Laurentina e Appia in carreggiata esterna è tra la Nomentana hai La Rustica in interna poi ci sono code per un incidente sulla via Salaria tra lo svincolo di Settebagni per l'auto sole e Monterotondo Scalo nelle due direzioni altro incidente con code sulla via Pontina tra Aprilia e Campoverde direzione Latina in provincia di Latina mi ricordo che sulla statale 699 dell'Abbazia di Fossanova per la presenza di un cantiere non si escludono rallentamenti momenti dipiù intenso tra Sonnino Scalo e Priverno questa notte sulla A1 Roma Napoli per lavori con orario 22/6 sarà chiusa la stazione di Ferentino in entrata verso Roma dalle 22 alle 5 invece sulla diramazione di Roma Sud sarà chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita per le provenienze dell'autosole bene questa la situazione al momento da Massi è tutto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https://storage.