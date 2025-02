Arezzonotizie.it - Traffico e sosta, tutte le variazioni a partire dalla prossima settimana

Lavori stradali da lunedì 10 febbraio. Fino a venerdì 14 febbraio dalle 8,30 alle 17,30 scattano il restringimento della carreggiata in via di Montione di fronte al civico 90 per una lunghezza di 10 metri e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso diintenso a.