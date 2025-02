Superguidatv.it - Tradimento, replica puntata 7 febbraio 2025 in streaming | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 7– con la soap turca(Aldatmak). Nellaodierna Oylum chiama Yesim per informarla che Guzide si è finalmente svegliata dal coma. Tarik, colto dall’emozione, corre subito in ospedale, mentre Yesim si sente delusa e frustrata. Ecco ilper rivedere l’episodio 40 in