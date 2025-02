Lortica.it - Tra emoji ed emozioni: il linguaggio del corpo nello spettacolo K(-A-)O di Kenji Shinohe

Se ridiamo con una faccina che ride, ridiamo davvero? Oppure lehanno sostituito le nostre vere? A interrogarsi su questi quesiti sarà il coreografo giapponese, ospite della rassegna La danza che muove con il suoK(-A-)O. L’appuntamento è domenica 16 febbraio alle ore 17:00 al Teatro Mecenate di Arezzo.Un viaggio tra digitale e realeK(-A-)O è un solo che esplora il confine tra la comunicazione digitale e l’espressione autentica dei sentimenti. Loabbandona le parole per immergersi nella fisicità del, indagando come le nuove tecnologie abbiano trasformato il nostro modo di comunicare. Le– simboli immediati e universali – sono davvero strumenti di espressione o ne limitano la profondità? Il coreografo giapponese sfida il pubblico con un’esibizione intensa e coinvolgente, accartocciando e plasmando il proprio volto per ricreare l’intero spettro emotivo umano.