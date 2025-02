Oasport.it - Tour of Oman 2025: il percorso e le 5 tappe ai raggi X

La tradizione del grande ciclismo internazionale, ormai consolidata nelle ultime annate, è quella di iniziare la stagione proponendo corse nei diversi contenenti. Da di e fino al prossimo 12 Febbraio è il momento dell’edizionedelof. La gara si snoda su undi 881, 4 chilometri diviso in cinque, tre delle quali decideranno, molto probabilmente, l’andamento della corsa e due che dovrebbero essere invece essere preda degli sprinter con possibile arrivo in volata.La prima frazione, per una distanza di 177,7 chilometri, parte da Bushar e arriva a Bimmah Sink Hole. Ilè quasi totalmente pianeggiante ad eccezione della salita di Jabal Road, asperità di 3,5 chilometri al 9,2% di pendenza che è però posizionata a pochi chilometri di distanza dalla partenza e non dovrebbe riuscire a creare differenze significative.