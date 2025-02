Oasport.it - Toto Wolff entusiasta di Kimi Antonelli: “Non vediamo l’ora di vederlo in macchina”

Tra i temi di interesse dell’imminente Mondiale di F1, ci sarà il debutto in Mercedes di. Il 18enne bolognese farà il suo esordio nel Circus e ci si chiede quale potrà essere il suo adattamento alla massima categoria dell’automobilismo, avendo pochissima esperienza e non così tanto tempo per assorbire determinati dettami. Inoltre, competere con una scuderia ambiziosa come quella di Brackley non sarà semplice da gestire mentalmente., Team Principal della Mercedes, è convinto però delle qualità died è pronto a scommettere su di lui, che è nei fatti il sostituto di Lewis Hamilton approdato alla Ferrari. Parlando con Motorsport, il manager austriaco si è espresso in questi termini.“I preparativi stanno andando per il meglio. Conosciamoda quando aveva 11 anni.