Toscana temporali e maltempo | attenzione all’allerta gialla Ed ecco dove nevicherà

Firenze, 7 febbraio 2025 – Una nuova allertaper la. Dopo i danni provocati dalle precipitazioni il 1 febbraio torna la pioggia. Una serie di giorni di sole e di tempo stabile hanno caratterizzato la settimana tra il 4 e il 7 febbraio. Le previsioni meteo inMa ora appunto, spunta di nuovo il. Con la Protezione Civile e la Regione che decidono per l’emissione di una allertaper rischio idrogeologico. Con possibili innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua minori, oltre a possibili smottamenti e frane. Non solo pioggia: sull’Appennino infatti tornerà la neve a partire dai 1200 metri circa. L’allerta parte dalla serata di venerdì 7 febbraio sulla zona costiera della provincia di Grosseto. Ma si estenderà in maniera decisa nella mattinata di sabato 8 febbraio e per tutta la giornata a un’amia zona.