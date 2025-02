Lanazione.it - Torna la giornata di raccolta del farmaco a Firenze

, 7 febbraio 2025 -aderisce anche quest’anno alladidel, in corso di svolgimento fino a lunedì prossimo, 10 febbraio. In tutta Italia, infatti, in 5800 farmacie è possibile per i cittadini donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. Nella nostra città sono 40 farmacie di cui 10 comunali, 71 in tutta la provincia in crescita rispetto allo scorso anno in cui sono state 35 a livello cittadino e 68 a livello provinciale. Le farmacie aderenti espongono la locandina dell’iniziativa, l’elenco è consultabile su www.bancofarmaceutico.org. Servono, soprattutto, antinfluenzali e medicinali pediatrici, decongestionanti nasali, analgesici, antifebbrili e antistaminici, farmaci ginecologici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, antinfiammatori, farmaci per i dolori articolari e disinfettanti.