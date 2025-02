Torna il maltempo sull’Italia con neve freddo e nubifragi | le regioni colpite

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "colpiranno solo una parte dell'Italia, in parte il nord ovest per via di una perturbazione in arrivo dal nord Europa e che investirà prima la Francia e poi, scendendo di latitudine, entrerà nel bacino del Mediterraneo colpendo anche le nostre, in particolare il versante tirrenico e ledel .