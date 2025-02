Arezzonotizie.it - Torna il grande Mercato delle Pulci di Arezzo al centro affari. Ingresso 3 euro

Leggi su Arezzonotizie.it

ildi. Appuntamento sabato 15 e domenica 16 febbraio 2025 adFiere e Congressi in via Spallanzani.Domenica 16 dalle 9.00 alle 19.00Sabato 15 dalle 15.00 alle 19.00 con il deballage: 3€I bambini sotto i 12 anni non pagano.