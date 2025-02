Anteprima24.it - Torna il Banco Farmaceutico: raccolta per gli indigenti

Tempo di lettura: 1 minutoContinuano le giornate didel: da oggi fino a lunedì 10 febbraio è possibile acquistare nelle farmacie che aderiscono all’iniziativa un farmaco da donare ad Enti assistenziali, convenzionati con il, che seguono persone bisognose sul territorio.Dal 2000, ogni anno, a febbraio, migliaia di volontari dipresidiano le farmacie che aderiscono all’iniziativa, invitando i cittadini a donare uno o più farmaci per le realtà assistenziali e caritative del territorio. Ogni realtà è collegata a una o più farmacie della propria provincia; il farmacista, in base alle indicazioni dalle associazioni benefiche, indirizza il cliente, suggerendo le categorie di farmaci di cui c’è maggiore ed effettivo bisogno.Lacopre tutte le categorie dei prodotti da: farmaci per disturbi gastrointestinali, antimicotici topici, antibiotici, antisettici e disinfettanti, antipiretici, preparati per la tosse, antistaminici per uso orale, decongestionanti nasali, anestetici locali e altre tipologie.