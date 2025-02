Ilrestodelcarlino.it - Torna ’Cronisti in classe’. Sfida tra undici scuole a colpi di articoli sul giornale

Finalmente si parte. Martedì prossimo, 11 febbraio, prende il via il Campionato di Giornalismo – Cronisti in Classe, progetto organizzato dal Resto del Carlino e arrivato alla ventitreesima edizione. E con l’attesa iniziativa rino i nostri giovanissimi cronisti, studenti dellesecondarie di primo grado, a raccontare ai lettori del Carlino il loro sguardo sulla realtà che li circonda e li accompagna nel percorso di crescita. LESonoquest’anno lein gara, in città e provincia. Gli istituti cittadini che partecipano alla gara sono Alessandro Manzoni, Leonardo da Vinci e Sandro Pertini 2. A cui si aggiunge dal forese la scuola media Galileo Galileo, succursale di Mancasale. E poi leCarlo Levi di Campegine, Enrico Fermi di Rubiera, Papa Giovanni XXIII di Castellarano, Ezio Comparoni di Bagnolo, Dante Alighieri di Bibbiano, Lelio Orsi di Novellara e Antonio Allegri di San Martino in Rio.