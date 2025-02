Sololaroma.it - Torino-Genoa, il pronostico di Serie A: tanto equilibrio e pochi gol

Il mese di febbraio sarà uno dei più delicati per iniziare a definire tutte le dinamiche della classifica e nella 24ª giornata diA andranno in scena tante sfide che potrebbero raccontare qualcosa in più. Alle ore 20:45 dell’8 febbraio si giocherà, sfida di metà classifica e che potrebbe creare qualche problema alle squadre che si stanno contendendo un posto in Europa per la prossima stagione. La sfida allo Stadio Olimpico grandesarà arbitrata da Feliciani., come arrivano le due squadre al matchIlarriva da un periodo di buone prestazioni, ma mai del tutto convincenti. Infatti nelle ultime 6 partite, la squadra di Vanoli ha pareggiato per ben 5 volte, vincendone solo una contro il Cagliari. Per trovare una sconfitta invece bisogna tornare indietro al periodo antecedente al passato Natale.