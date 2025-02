Ilrestodelcarlino.it - Tonino Tamburini, volontario storico: "Sempre prezioso"

È stato tra i primi volontari del centroe per oltre 12 anni si è impegnato, quotidianamente, alla raccolta dei rifiuti e delle erbacce nel quartiere.ha spento le sue 88 candeline, con il sindaco Andrea Biancani che l’ha ricevuto e ringraziato per il lavoro svolto al servizio della comunità. ", per anni, si è occupato della cura del centrosenza chiedere nulla in cambio. Ma non solo – sottolinea il sindaco Biancani –, è stato anche un punto di riferimento per i commercianti e utenti dell’ex Mercato delle Erbe; luogo che si impegnava ad aprire e chiudere all’occorrenza. Ne puliva i bagni ed eradisponibile a risolvere i diversi problemi che si presentavano, dalle piccole manutenzioni a tutto quello che potesse servire per il funzionamento della struttura.