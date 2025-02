Sport.quotidiano.net - Tommy Occhi, il sogno ora è realtà: "Correrò sulla moto di Simoncelli"

Il ferraresein ‘sella’ allaE di SIC58. Nella giornata di mercoledì a Misano Adriatico, si è tenuta la presentazione ufficiale dei piloti della ‘SIC58 squadra corse’, alla presenza di Paolo, padre del compianto Marco. Tra i piloti per la stagione 2025 figura anche il ferrarese Tommaso ‘, 21anni di Masi Torello. Un 2024 che si era concluso, infatti, con l’annuncio di un contratto prestigioso, ovvero, la firma con ‘Sic58 squadra corse’ di Paolo. Nel 2025 Tommasoparteciperà al mondialeE (elettriche) categoriaGP. Unche si avvera per ilciclista di Masi Torello. Il giorno della presentazione lo stessoha voluto ricordare: "Un giorno importante per me, una stagione in cui le aspettative sono quelle di divertirmi.