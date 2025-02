Zonawrestling.net - TNA: Deciso l’ultimo match di Josh Alexander prima che diventi ufficialmente free agent

è stato uno dei pilastri della TNA per tanti anni, ma adesso la sua avventura con la compagnia è quasi giunta al termine.ha recentemente perso un I Quitcontro Santana a TNA Genesis ed è nota la data della fine del suo contratto con la compagnia, ovvero il 15 febbraio.di diventaredisputerà un ultimoin TNA e stanotte è stata annunciata la data e il suo avversario.“Amo la TNA”affronterà Eric Young il 13 febbraio ad iMPACT! e questo sarà il suo ultimocon la compagnia, ilè stato annunciato questa notte dastesso che è salito sul ring rivolgendosi direttamente ad Eric Young, spiegando che lotterà con tutto se stesso per dimostrare quanto ama la TNA. Il canadese lascerà dopo sei anni in cui ha raggiunto grandi risultati, 2 titoli mondiali.