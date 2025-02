Anteprima24.it - Tir travolge auto, incidente alle porte di Benevento: 35enne trasportato al ‘San Pio’

Tempo di lettura: < 1 minutoBasta vedere le condizioni della sua Alfa Romeo Giulietta per poterlo considerare un ‘miracolato’. Intornoore 19, unalla guida della sua, mentre si stava immettendo sulla strada SS372 in direzione(la bretella che collega il capoluogo sannita alla Telese-Caianello) è stato travolto da un tir che non è riuscito ad evitare l’impatto. L’, dopo aver girato più volte su sè stessa, ha terminato la sua corsa a bordo strada. Il giovane beneventano è statoda un passante all’ospedale San Pio: per lui, tutti gli accertamenti del caso che hanno scongiurato complicazioni di salute.L'articolo Tirdialproviene da Anteprima24.it.