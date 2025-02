Tim corre in borsa su indiscrezioni di un interesse di Iliad e fondi private per la quota di Vivendi 237%

Ilfattoquotidiano.it - Tim corre in borsa su indiscrezioni di un interesse di Iliad e fondi private per la quota di Vivendi (23,7%)

Telecom balza indi oltre il 6%, spinta dallesu un possibile interessamento della francesee del fondo diequity Cvc per ladella società di tlc ora in mano a(23,7%). Molte le voci che si rincorrono sui giornali. Giovedì, Il Giornale ha scritto cheha dato incarico a Boston Colsulting Group di impostare una strategia per acquisire le attività commerciali di telefonia di Tim. Il Corriere della Sera riferisce cheavrebbe già avuto un incontro con il Mef (azionista di Tim al 9,8% attraverso Cassa depositi e prestiti), assistita da Lazard. Il fondo Cvc sarebbe interessato in particolare a Tim Enterprise, mentre Apax, scrive la Stampa pondera un’offerta su tutta la società.Prezzo del gas oltre 55 euro al megawattora, ai massimi da un anno e mezzo.