Zonawrestling.net - Tiffany Stratton lancia la sfida:”Non sono la prossima Charlotte Flair, sono LA Tiffany Stratton”

non si tira indietro davanti allapiù grande della sua carriera. Conpronta a prendere la sua decisione per WrestleMania 41,ha chiarito che, sesceglierà di affrontarla, è pronta a dimostrare di non essere solo la “”, ma l’unica e sola.Parlando con Grind City Media,ha commentato la possibilità chescelga dirla per il WWE Women’s Championship, rivelando che “The Queen” ha avuto una grande influenza sul suo percorso:“È sicuramente una delle mie ispirazioni. In realtà, è stata lei la prima che mia madre ha visto in TV e da cui ha tratto ispirazione, trasmettendola poi a me.”, ha raccontato: “Non voglio essere una copia di”Sebbenesia stata un’ispirazione,è pronta a uscire dalla sua ombra:“Se venerdì mi troverò faccia a faccia con lei e sceglierà me.