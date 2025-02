Liberoquotidiano.it - "Ti sei giocato anche me": Marcello Cirillo spiana Magalli, scontro dalla Balivo | Video

"Mi sono trovato molte volte in imbarazzo perché facevo una carezza ad Adriana e vedevo Giancarlo.":lo ha detto nello studio di Caterinaa La Volta Buona su Rai 1 a proposito della sua esperienza passata accanto a Giancarloe Adriana Volpe a I Fatti Vostri.e Volpe sono stati ospiti della trasmissione pomeridiana di Rai 1. "Ti sentivi in difficoltà?", ha chiesto la conduttrice a. E lui ha ammesso: "Sì, è stato un momento terribile. E poi quello che non ho mai perdonato a Giancarlo,se l'ho fatto in un secondo momento, è il fatto che l'amico è passato in secondo piano". "Io - ha proseguito il cantante - in quel momento in televisione avrei voluto che Giancarlo mi dicesse: 'Marcè questa cosa tu non la fai più, da settembre non ci sarai più', e invece me l'ha detto qualcun altro".