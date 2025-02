Nerdpool.it - The Last of Us, i fan non sono felici per un controverso cambiamento nella stagione 2

Leggi su Nerdpool.it

I fan di Theof Us nonaffatto contenti di una scelta controversa fatta per la secondadella serie HBO. Quando Theof Us Part 2 è stato rilasciato da Naughty Dog e Sony nel 2020, ha diviso i giocatori PlayStation con diverse scelte narrative e di design molto discusse. Al centro della polemica c’era l’introduzione di un nuovo personaggio, Abigail “Abby” Anderson. Se è vero che Ellie e Joelle figure centrali e più amate della saga, Abby è senza dubbio il terzo personaggio più rilevante e ha un ruolo cruciale nel secondo capitolo della storia. Tutto lascia intendere che sarà altrettanto importanteserie TV. Resta da vedere come HBO adatterà gli eventi del secondo gioco, ma qualunque sia la direzione presa, Abby avrà un impatto significativo sulla trama.La scelta di casting che ha diviso i fanSe la scelta di Pedro Pascal per il ruolo di Joel è stata accolta con entusiasmo, quella di Bella Ramsey nei panni di Ellie ha fatto discutere sin dall’inizio, e la polemica non si è mai davvero placata.