Bergamonews.it - The Kolors: un’altra partecipazione consecutiva a Sanremo

Leggi su Bergamonews.it

Il trio che mischia anni ‘80 con gli anni contemporanei torna all’Ariston come doppietta dopo il 2024.Speriamo riescano a farci a ballare come con ogni loro canzone!Antonio Stash Fiordispino, Alex Fiordispino e Dario Iaculli sono in attività dal 2009. Fino al 2022, però, c’era un altro componente al posto di Iaculli: Daniele Mona. Egli ha abbandonato la band per seguire strade differenti, rimanendo comunque in ottimi rapporti con gli altri membri.Il loro vero esordio, però, è accaduto nel 2015 grazie alla vittoria al talent show “Amici”.Nel corso degli anni, si sono susseguite tantissime collaborazioni con svariati artisti, sia italiani come J-Ax, Fedez, Levante, Elodie e Gué Pequeno; che con rapper statunitensi, ovvero Gucci Mane e Daddy’s Groove.La loro prima apparizione aè stata nel 2018 col brano “Frida (Mai, Mai, Mai)”, classificandosi al nono posto.