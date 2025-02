Screenworld.it - The Island: come finisce il film di Michael Bay? La nuova vita di Lincoln e Jordan

IlTheconche riescono a spegnere il sistema olografico che teneva prigionieri i cloni della struttura e, con l’aiuto del mercenario Laurent, li salvano facendoli scappare. Merrick, il loro creatore, viene ucciso dal protagonista in seguito a un confronto permettendo adi vivere felici la propriinsieme, veleggiando sulla barca Renovatio, esattamentesognava il ragazzo all’inizio del.L’antefatto della storia di questa pellicola di, regista dell’action Ambulance, ci mette a conoscenza che esistono un gruppo di cloni, denominati agnati, che vivono prigionieri in un centro di ricerca dal dottore e scienziato Merrick (Sean Bean). Lì viene fatto credere a tutti di essere sopravvissuti di un cataclisma naturale che ha sterminato la popolazione e ogni essere vivente, costringendoli a vivere in un luogo isolato e lavorare sodo per vincere una lotteria che li porterebbe su di un’isola, unico luogo sicuro al mondo.