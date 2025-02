The Creator | la spiegazione del finale del film di fantascienza

Leggi su Cinefilos.it

The: ladeldeldiThesi conclude con un’esplosione e un barlume di speranza per la popolazione delle IA. Il, diretto da Gareth Edwards da una sceneggiatura scritta insieme a Chris Weitz, vede Alphie (Madeleine Yuna Voyles) e Joshua (John David Washington) raggiungere il loro obiettivo di abbattere il Nomad dell’esercito americano, ma devono superare alcuni ostacoli lungo la strada. Dopo la scoperta dello stato comatoso di Maya (Gemma Chan), Joshua e Alphie le dicono addio e Joshua le stacca il supporto vitale. La ragazza ha creato Alphie per sconfiggere il Nomad, essendo stata cresciuta dai simulanti e provando dei sentimenti per loro, così Joshua, nonostante in precedenza credesse che gli esseri A.I. non fossero persone “reali”, decide che il Nomad deve essere fermato.