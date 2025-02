Anticipazionitv.it - The Couple, il reality condotto da Ilary Blasi: format e location

Leggi su Anticipazionitv.it

Thesarà il nuovodi Canale 5,da. Ilè la versione italiana di Gran Hermano Duo, spin-off del celebre Gran Hermano spagnolo. La notizia è stata rivelata da Davide Maggio, che ha sottolineato come questa scelta possa indicare una scarsa fiducia nel brand del Grande Fratello, apparso ormai in affanno.Thesarà prodotto da Endemol ShineSecondo quanto riportato, il programma sarà prodotto dalla stessa casa di produzione del Grande Fratello e avrà lo stesso team autoriale. Sul sito televisivo di riferimento si legge che “Davide Maggio può annunciarvi in anteprima che Thealtro non è che il Grande Fratello Duo, spin-off iberico del Grande Fratello (Gran Hermano Duo) che ha debuttato su Telecinco nel 2019 ed è tornato in onda con una seconda edizione nel 2024.