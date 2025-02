Biccy.it - The Couple di Ilary Blasi, quando inizia e come funziona

The, nuovo reality show di Canale 5 che condurrà, è in realtà la versione italiana del più famoso Gran Hermano Duo, spin off del Gran Hermano che ha avuto molto successo in Spagna. A rivelarlo è stato Davide Maggio che ha sottolineatola decisione di cambiare il nome “sembra sintomatica della scarsa fiducia nel brand GF che appare, maiquest’anno, esausto“.A produrre il Grande Fratello Duo, ovvero The, sarà infatti la stessa casa di produzione del Grande Fratello e anche gli autori saranno gli stessi. Molto probabilmente pure la Casa non cambierà (almeno in Spagna la Casa del GH è la stessa del GH Duo).L’unica differenza è che i concorrenti giocheranno in coppia e che dovranno affrontare prove psicologiche e fisiche vivendo, ovviamente, tutti insieme.Thedi“Davide Maggio può annunciarvi in anteprima che Thealtro non è che il Grande Fratello Duo, spin off iberico del Grande Fratello (Gran Hermano Duo) che ha debuttato su Telecinco nel 2019 ed è tornato in onda con una seconda edizione nel 2024.