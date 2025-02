Davidemaggio.it - The Couple di Ilary Blasi è il Grande Fratello Duo

È arrivato come un fulmine a ciel sereno The, nuovo show di Canale 5 che segnerà il ritorno dialla conduzione di un reality dopo il cambio della guardia all’Isola dei Famosi. Ciò che non è stato specificato in fase di lancio del programma sono i dettagli del format e la produzione. Bene, Davide Maggio può annunciarvi in anteprima che Thealtro non è che ilDuo, spin off iberico del(Gran Hermano Duo) che ha debuttato su Telecinco nel 2019 ed è tornato in onda con una seconda edizione nel 2024. La produzione sarà la stessa del programma ‘genitore’: Endemol Shine.La variazione nel naming della versione nostrana sembra sintomatica della scarsa fiducia nel brand GF che appare, mai come quest’anno, esausto. Il problema, a parere di chi scrive, sta tuttavia altrove: qualora Endemol e Mediaset dovessero confermare per Thela stessa squadra del, potranno esserci tutte le variazioni possibili nel titolo ma il rischio è che cambi ben poco, affidandosi a scelte autorali ormai al limite del risibile per un reality.