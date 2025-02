Cultweb.it - The Brutalist, il film con dieci nomination agli Oscar, è ispirato ad una storia vera?

IlThe, diretto da Brady Corbet e interpretato da Adrien Brody nel ruolo dell’architetto ungherese László Tóth, ha suscitato molto scalpore ma, a differenza di quello che molti possono pensare, non èad una.Nonostante la narrazione sembri assolutamente realistica, ilnasce esclusivamente dalla fantasia e dall’intuizione degli sceneggiatori Brady Corbet e Mona Fastvold. Anche il personaggio di László Tóth, arrivato in America nel 1947 per ricominciare la sua vita, non corrisponde a una figura storica specifica. Per quanto, curiosamente, il suo sia il nome dello squilibrato che prese a martellate La pietà di Michelangelo, a Roma, il 21 maggio 1972.Tuttavia, Thetrae spunto da ricerche approfondite sull’Olocausto e sul movimento architettonico definitoa, le cui strutture sono caratterizzate da linee pulite, forme squadrate e una palette monocromatica.