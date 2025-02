Nerdpool.it - The Apothecary Diaries è tornato!

Prodotta da Crunchyroll, questa serie ha tutto ciò che serve: mistero, romanticismo, atmosfera e un pizzico di critica sociale. Gli appassionati di anime hanno da subito riconosciuto in Maomao un personaggio costruito in modo eccezionale: la giovane protagonista è la figlia di un anziano medico e vive in discreta povertà nel quartiere dei piaceri di un Cina imperiale ricostruita con sorprendente attenzione, nonostante le trame chiaramente frutto di fantasia. Maomao vive una vita all’insegna della tranquillità: appassionata di medicinali e piante dalle proprietà curative, è istruita e sveglia: le ragazze che lavorano nei bordelli del suo quartiere hanno a cuore la giovane e se ne prendono cura, insieme alla vecchia mezzana e a suo padre, un uomo saggio, discreto e rispettato. La vita di Maomao cambia quando viene rapita e venduta come serva al palazzo dell’imperatore: lì, per quanto faccia di tutto per passare inosservata, la giovane speziale si farà notare per la sua istruzione e intelligenza, doti affatto comuni nelle giovani di basso rango come lei.