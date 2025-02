Quotidiano.net - Thailandia: controllo delle nascite per elefantesse selvatiche minaccia foreste e villaggi

Leggi su Quotidiano.net

Lasi prepara a somministrare la 'pillola' a un piccolo numero dinell'ambito di un piano che mira aldei pachidermi, che rappresentano un crescente problema per la popolazione. Gli elefanti asiatici, riporta il Guardian, sono stati dichiarati in pericolo di estinzione nel 1986, ma le autorità thailandesi sottolineano che gli sforzi di conservazione si sono tradotti in una crescita annua dell'8% della loro popolazione. Un tasso, questo, che non solo mette a rischio legià impoverite, ma provoca gravi problemi agli abitanti poiché gli elefanti si spostano sempre più spesso verso le aree popolate, causando danni ai terreni agricoli, alle abitazioni e in alcuni casi anche la morte dei residenti. La proposta di ricorrere alè controversa: alcuni attivisti sostengono infatti che non sono stati condotti sufficienti test per individuare il suo impatto a lungo termine sulle