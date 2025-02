Quotidiano.net - Tessuti, pelle e accessori. Eccellenze italiane

Prima ie gli, poi la. Due grandi eventi internazionali arricchiscono la filiera della moda italiana con due settori fondamentali per il Made in Italy: prima Milano Unica per il tessile e gliche si è chiusa ieri, poi Lineache sarà dal 25 al 27 febbraio prossimo, entrambi a Fiera Milano Rho con tante speranze e tanta energia. Perché gli imprenditori di questi importanti settori stanno sfidando con le loro collezioni per l’estate 2026 un momento certo non facile per la moda, con preoccupanti situazioni di crisi di aziende e di prodotto. Ma lo show delle collezioni e delle tendenze non si deve fermare. E allora ecco che a Milano Unica si sono viste oltre 700 aziendeed europee, per il tessile e glialto di gamma, con un’area tutta dedicata alla sostenibilità e due focus su Japan Observatory e Korea Observatory per questi Paesi strategici per la nuova eleganza con le migliori proposte tessili.