Tesla male anche in Cina, immatricolazioni giù dell’11% a gennaio. Vola la concorrente cinese Byd

Dopo i pessimi dati sullein Europa,accusauna flessione dell’11,5% delle vendite in, paese da cui ottiene un terzo dei suoi ricavi. Inla casa di Elon Musk ha venduto nel paese asiatico 63mila vetture, surclassata dalla concorrenza della locale Byd che ha immatricolato 296mila auto, il 47% in più dello stesso mese del 2024. Dopo i dati le azioni di del costruttorisono schizzate, portando i guadagli della settimana sopra al 20%.Byd ha ottenuto significativi progressinelle tecnologie per la guida autonoma, prospettando una concorrenza più agguerritain questo campo con. Nel 2025 Byd punta a vendere tra cinque e sei milioni di veicoli elettrici e ibridi, rispetto ai 4,27 milioni consegnati l’anno scorso. La casa automobilistica con sede a Shenzhen ha chiuso il 2024 come ottavo gruppo automobilistico al mondo per vendite, con un testa a testa consulle sole auto elettriche.