Terza Categoria / Il programma della 17^ giornata dei gironi C ed E

L’Apiro torna in casa per allungare in testa, il Poggio San Marcello riparte dalla Junior Jesina e la Valle Del Giano dalla Junior Osimana, Albacina-Largo Europa e Maiolati Pianello-Atletico 2008 sono big match da playoff e Fabriano-Serra Volante e Cameratese-Spes sono fondamentali per risalire. Nel girone E l’AC Appignano ha lo scontro diretto contro il Kairos 3 MontiVALLESINA, 7 FEBBRAIO 2025-Nuovo weekend, nuovadi campionato di, che in questo fine settimana vedrà svolgersi il suo diciassettesimo turno. Il girone di ritorno ha ufficialmente iniziato il suo cammino, e tutte le squadre coinvolte son chiamate a seguire la via in una fase crucialestagione, dove è ancora tutto aperto e bisogna ancora dare la svolta definitiva.Sugli scudi la leaderclassifica, l’Urbanitas Apiro, che dopo il pareggio in casaJunior Jesina ha bisogno di tornare ai tre punti allo Sparapani contro il Polverigi, approfittando del turno di riposo del Real Sassoferrato (forse l’unico modo per fermarlo in questo storico momento di forma) per allontanarsi dalle inseguitrici.