Terza Categoria Al Godo il recupero con lo Junior Ora la vetta è meno lontana

Si avvicina alladella classifica del girone A di, il, che vince 2-1 in extremis il suo primo, contro ilCervia, nella gara non giocata lo scorso 25 gennaio. Segnano per primi i cervesi, che passano in vantaggio al 21’ del primo tempo con Iorio, ma nel finale i rossoblù ribaltano tutto: al 31’ del secondo tempo pareggia Mantovani e al 5’ minuti diBrane Diop segna la sua 15ª rete stagionale – è sempre più capocannoniere del girone – che regala la vittoria e i 3 punti ai suoi. Ora ilha 4 punti indella capolista San Zaccaria ma ha già riposato e deve anche recuperare la gara di sabato scorso, rinviatra per impraticabilità di campo, assieme a quelle di Giovecca (contro il Saline Romagna) e quella di Bagnara della Wild opposta proprio alloCervia.